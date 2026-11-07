Веснина: у Андреевой есть все шансы хорошо сыграть на турнире WTA в США

Теннисистка Андреева может закончить сезон на мажорной ноте, считает Веснина Веснина: у Андреевой есть все шансы хорошо сыграть на турнире WTA в США

Москва7 ноя Вести.У российской теннисистки Мирры Андреевой есть все возможности хорошо выступить на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском городе Индиан-Уэллс, заявила NEWS.ru олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина.

19-летняя Андреева квалифицировалась на эти соревнования впервые в своей спортивной карьере.

Мирра заслуженно впервые в карьере сыграет на Итоговом турнире. Андреевой отлично подходят корты Индиан-Уэллса. Она может закончить год на мажорной ноте. Как минимум побороться за выход из группы сказала Веснина

Ранее Андреева поднялась на третье место мирового рейтинга WTA.