Мирра Андреева поднялась на третье место в мировом рейтинге WTA

Россиянка Мирра Андреева стала третьей ракеткой мира Мирра Андреева поднялась на третье место в мировом рейтинге WTA

Москва12 окт Вести.Россиянка Мирра Андреева поднялась на третье место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации 12 октября.

В активе Андреевой 6371 балл, она поднялась на две строчки в табели, обойдя американок Джессику Пегулу (4-е место, 6225) и Коко Гауфф (5-е место, 5974). Впереди россиянки только белоруска Арина Соболенко (2, 7550) и первая ракетка мира, уроженка Москвы Елена Рыбакина (9696), которая выступает под флагом Казахстана.

Андреева на минувшей неделе дошла до финала турнира серии WTA 1000 в Пекине, где уступила только местной спортсменке Чжэн Циньвэнь.

Еще одна российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась с 14-й на 13-ю строчку (2643), Анна Калинская занимает 21-е место (2043), Екатерина Александрова вышла с 28-й на 24-ю строчку (1906).