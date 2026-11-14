Андреева станет второй ракеткой мира при выходе в финал Итогового турнира WTA Определились пары полуфиналов Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Москва14 ноя Вести.На Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе определились все полуфинальные пары. Россиянка Мирра Андреева (3-й номер посева) станет второй ракеткой мира, если пробьется в финал соревнований.

Последним участником полуфинала стала украинка Элина Свитолина (6), которая в заключительном матче группового турнира обыграла белоруску Арину Соболенко (2), впервые за шесть лет взяв верх в очных противостояниях. Встреча продлилась 1 час 53 минуты и завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:1 в пользу украинки.

Андреева 13 ноября в своем заключительном матче группового этапа обыграла другую россиянку Диану Шнайдер (11), заменившую травмированную чешку Каролину Мухову, со счетом 6:2, 6:1.

Андреева в полуфинале встретится с американкой Джессикой Пегулой (5), а Свитолина - с чешкой Линдой Носковой (8). Оба матча пройдут в субботу, 14 ноября.

По итогам турнира в Индиан-Уэллсе Соболенко, оставшаяся за бортом полуфинала, точно потеряет вторую строчку в рейтинге WTA и опустится на третье место. Андреева является первым претендентом на звание второй ракетки мира, но ее может обойти Пегула, если выиграет Итоговый турнир. Таким образом, в случае победы над американкой Мирра точно обеспечит себе второе место.