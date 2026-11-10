Андреева победила Свитолину на старте Итогового турнира WTA Андреева разгромила Свитолину на Итоговом турнире WTA

Москва10 ноя Вести.Российская теннисистка Мирра Андреева победила украинку Элину Свитолину в дебютном матче в рамках групповой стадии Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в США.

Встреча в Индиан-Уэллсе завершилась со счетом 6:4, 6:0 в пользу 19-летней россиянки. Соперницы провели на корте чуть больше 1 часа 10 минут.

В соревновании участвуют восемь сильнейших теннисисток сезона. Незадолго до старта первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина отказалась от участия в турнире.

Ранее олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина отметила, что у Андреевой есть все возможности хорошо выступить на Итоговом турнире WTA.