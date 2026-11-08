Первую ракетку мира Рыбакину на Итоговом турнире WTA заменит украинка Костюк Первая ракетка мира Рыбакина снялась с Итогового турнира WTA

Москва8 ноя Вести.Представительница Казахстана Елена Рыбакина, возглавляющая мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), отказалась от участия в Итоговом турнире ассоциации, который пройдет в американском Индиан-Уэллсе, сообщается на официальном сайте соревнований.

Мне очень жаль сообщать всем моим поклонникам и болельщикам, что я вынуждена сняться с Итогового турнира WTA в этом году. У меня был невероятный сезон, но мой организм сейчас просто не готов к соревнованиям. Я планирую отдохнуть, восстановиться дома и подготовиться к сезону 2027 года приводятся в публикации слова спортсменки

В первой группе Рыбакину заменит украинская теннисистка Марта Костюк. Ее первый матч на турнире запланирован на 8 ноября, где она встретится с чешкой Линдой Носковой. В дальнейшем Костюк предстоят поединки против американок Коко Гауфф и Джессики Пегулы.

Рыбакина должна была выступать на итоговом соревновании года в качестве действующей чемпионки: в 2025 году на аналогичном турнире в Эр-Рияде она одержала победу, не проиграв ни одного матча. Сезон 2026 года теннисистка завершает с 54 победами и 14 поражениями.

За этот период она завоевала четыре титула: Открытый чемпионат Австралии, турниры в Штутгарте и Нинбо, а также US Open, который стал ее третьим титулом на турнирах Большого шлема.

Несмотря на отказ от участия в Итоговом турнире WTA, по итогам года Рыбакина гарантировала себе статус первой ракетки мира.