Первая ракетка мира Синнер снялся с турнира АТР серии Masters в Цинциннати

Теннисист Синнер снялся с турнира АТР серии Masters в США Первая ракетка мира Синнер снялся с турнира АТР серии Masters в Цинциннати

Москва9 авг Вести.Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер принял решение отказаться от участия в соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters, который пройдет в американском Цинциннати. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Уточняется, что решение было принято в связи с продолжающимся восстановлением теннисиста после повреждения правого колена.

Яннику Синнеру 24 года, он является лидером рейтинга АТР. На счету спортсмена пять побед на турнирах Большого шлема: дважды он выиграл Открытый чемпионат Австралии (2024, 2025), столько же – Уимблдон (2025, 2026) и один раз завоевал титул на Открытом чемпионате США (2024).