Андреева обыграла Кудерметову в третьем круге турнира WTA в Пекине Андреева прошла в четвертый круг турнира WTA в Пекине, обыграв Кудерметову

Москва4 окт Вести.Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над представляющей Узбекистан Полиной Кудерметовой в третьем раунде турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине. Поединок закончился со счетом 6:4, 6:1 в пользу россиянки.

Андреева получила четвертый номер посева на турнире, в то время как Кудерметова выступала без посева. В 1/8 финала российская спортсменка встретится с той, кто победит в матче между украинкой Дарьей Снигур и австралийкой Тайлой Престон. Обе теннисистки также не получили номеров посева.

Андреевой 19 лет, в рейтинге WTA она находится на пятой позиции. В активе спортсменки 6 побед на турнирах под эгидой ассоциации в одиночном разряде. В июне текущего года теннисистка впервые одержала победу на турнире Большого шлема, выиграв Открытый чемпионат Франции. В 2024 году Андреева в паре с соотечественницей Дианой Шнайдер завоевала серебряную медаль Олимпийских игр.

Кудерметовой 23 года, она занимает 104-ю строчку в мировом рейтинге. До декабря минувшего года спортсменка выступала за Россию. У теннисистки нет побед на соревнованиях под эгидой WTA, а на турнирах Большого шлема она не проходила дальше второго раунда.

Пекинский турнир принадлежит к категории WTA 1000 и проходит на покрытии "хард". Действующей чемпионкой соревнований является американка Аманда Анисимова, которая не участвует в турнире из-за травмы. Среди россиянок состязание выигрывали Мария Кириленко (2005), Светлана Кузнецова (2006, 2009) и Мария Шарапова (2014).