Теннисистка Андреева уступила китаянке в финале турнира WTA в Пекине Китайская теннисистка обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA 1000

Москва11 окт Вести.Российская теннисистка Мирра Андреева не смогла завоевать титул на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине, уступив в финале представительнице Китая Чжэн Циньвэнь.

Матч завершился победой китаянки в двух сетах со счетом 7:5, 6:4. Андреева выступала под четвертым номером посева. Ее соперница получила специальное приглашение от организаторов.

В полуфинале российская спортсменка обыграла представительницу Чехии Николу Бартунькову со счетом 6:2, 6:2.

19-летняя россиянка занимает пятую строчку мирового рейтинга и имеет шесть титулов WTA в одиночном разряде. В июне она впервые выиграла турнир Большого шлема, став победительницей Открытого чемпионата Франции. Также в ее активе серебро Олимпиады-2024 в парном разряде с Дианой Шнайдер.

Для 24-летней Чжэн Циньвэнь, занимающей 54-е место в рейтинге, победа стала шестой на турнирах WTA. До этого китаянка завоевала олимпийское золото в Париже и дошла до финала Australian Open.