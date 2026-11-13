Теннисистка Мухова снялась с матча против Андреевой на Итоговом турнире WTA Шнайдер заменит Мухову на Итоговом турнире WTA

Москва13 ноя Вести.Представительница Чехии Каролина Мухова снялась с матча группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) против россиянки Мирры Андреевой, сообщил Canal+.

Мухова, по данным источника телеканала, не сможет сыграть из-за проблем с желудком.

Представительницу Чехии в матче заменит россиянка Диана Шнайдер. До этого Мухова проиграла две предыдущие встречи и потеряла возможность на выход в полуфинал.

Ранее 19-летняя Мирра Андреева обыграла белоруску Арину Соболенко в матче второго тура группового этапа. Спортсменка вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.