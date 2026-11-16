Андреева обыграла украинку Свитолину и впервые выиграла Итоговый турнир WTA Андреева завоевала титул на Итоговом турнире WTA, обыграв украинку Свитолину

Москва16 ноя Вести.Россиянка Мирра Андреева одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде.

Матч прошел в американском Индиан-Уэллсе и продолжался 1 час 48 минут. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3.

Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA в 2018 году и была финалисткой соревнований в 2019-м.

Для 19-летней Андреевой этот успех стал историческим: она оказалась среди самых молодых чемпионок итогового турнира WTA, и первой с 2004 года в этом качестве среди россиянок — тогда трофей завоевала 17-летняя Мария Шарапова.

Помимо этого, по итогам сезона Андреева впервые поднимется на вторую строчку мирового рейтинга.

Ранее в полуфинале Андреева победила американку Джессику Пегулу со счетом 6:3, 6:4.