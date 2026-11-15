Андреева победила американку Пегулу и вышла в финал Итогового турнира WTA

Андреева вышла в финал Итогового турнира WTA, обыграв американку Пегулу Андреева победила американку Пегулу и вышла в финал Итогового турнира WTA

Москва15 ноя Вести.Российская теннисистка Мирра Андреева победила американку Джессику Пегулу в полуфинале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Игра в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США) завершилась с результатом 6:3, 6:4.

Таким образом, 19-летняя россиянка не проиграла ни одного матча на Итоговом турнире.

В финале Андреевой предстоит сыграть с победительницей пары Линда Носкова (Чехия) - Элина Свитолина (Украина).

Ранее Андреева обыграла белоруску Арину Соболенко в матче второго тура группового этапа. Благодаря этой победе россиянка заняла первое место в группе и обеспечила себе досрочный выход в полуфинал.

Андреева занимает третью строчку мирового рейтинга, но после завершения турнира окажется на второй позиции. В ее активе шесть титулов WTA в одиночном разряде.