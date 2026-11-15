Андреева поспорит за титул на Итоговом турнире WTA с украинкой Свитолиной

Мирра Андреева снова сыграет с украинкой Свитолиной на Итоговом турнире WTA Андреева поспорит за титул на Итоговом турнире WTA с украинкой Свитолиной

Москва15 ноя Вести.Россиянка Мирра Андреева снова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе. На этот раз теннисистки поспорят за титул.

Свитолина (6-й номер посева) пробилась в финал соревнований, переиграв чешку Линду Носкову (8) со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 5 минут.

Андреева (3) в полуфинале победила американку Джессику Пегулу со счетом 6:3, 6:4.

Андреева и Свитолина играли друг с другом ранее на групповом раунде турнира, и та встреча завершилась победой россиянки со счетом 6:4, 6:0.

Финальный матч Итогового турнира пройдет 15 ноября и начнется в 23:00 мск. Вне зависимости от его результата Андреева закончит год второй ракеткой мира.