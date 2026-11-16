Андреева стала первой россиянкой за 22 года, выигравшей Итоговый турнир WTA

Мирра Андреева стала победительницей Итогового турнира WTA Андреева стала первой россиянкой за 22 года, выигравшей Итоговый турнир WTA

Москва16 ноя Вести.Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей Итогового турнира WTA, обыграв в финале украинку Элину Свитолину, передает ТАСС.

Мирра Андреева стала первой за 22 года российской спортсменкой, выигравшей Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде говорится в сообщении

Как уточняется, до Андреевой из россиянок титул смогла завоевать только Мария Шарапова. Она стала обладательницей кубка турнира в 2004 году.

Итоговый турнир WTA проходил в Индиан-Уэллсе (США). В 2026 году призовой фонд составил $10 млн. В соревнованиях принимали участие 8 сильнейших теннисисток, которые набрали наибольшее число очков за сезон.