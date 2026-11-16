Москва16 нояВести.Российская теннисистка Мирра Андреева стала победительницей Итогового турнира WTA, обыграв в финале украинку Элину Свитолину, передает ТАСС.
Мирра Андреева стала первой за 22 года российской спортсменкой, выигравшей Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разрядеговорится в сообщении
Как уточняется, до Андреевой из россиянок титул смогла завоевать только Мария Шарапова. Она стала обладательницей кубка турнира в 2004 году.
Итоговый турнир WTA проходил в Индиан-Уэллсе (США). В 2026 году призовой фонд составил $10 млн. В соревнованиях принимали участие 8 сильнейших теннисисток, которые набрали наибольшее число очков за сезон.