Мирра Андреева вышла в финал теннисного турнира в Пекине Теннисистка Андреева вышла в финал турнира в Пекине

Москва10 окт Вести.Россиянка Мирра Андреева обыграла представительницу Чехии Николу Бартунькову в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине и вышла в финал соревнования.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу российской спортсменки. В финале Андреева сыграет против победительницы матча между теннисисткой из Бельгии Элизе Мертенс и китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Ранее Андреева квалифицировалась на Итоговый турнир WTA в одиночном разряде. Для нее это будет второй Итоговый турнир WTA, но первый в одиночном разряде. В прошлом сезоне спортсменка отобралась на соревнование в паре с российской теннисисткой Дианой Шнайдер.