Москва16 октВести.Российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на престижном турнире серии WTA 1000 в китайском Ухане, призовой фонд которого превышает 4 миллиона долларов.
В матче 1/4 финала Шнайдер (11-й номер посева) уступила выступающей за Латвию Елене Остапенко со счетом 667 (1:7), 1:6. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.
Шнайдер была последней представительницей России на турнире, который завершится 18 октября. Ранее на пути в 1/4 финала россиянка обыграла чешку Каролину Мухову (6).