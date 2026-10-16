Россиянка Диана Шнайдер не смогла выйти в полуфинал турнира WTA 1000 в Ухане

Россиянка Диана Шнайдер завершила борьбу на теннисном турнире в Ухане Россиянка Диана Шнайдер не смогла выйти в полуфинал турнира WTA 1000 в Ухане

Москва16 окт Вести.Российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на престижном турнире серии WTA 1000 в китайском Ухане, призовой фонд которого превышает 4 миллиона долларов.

В матче 1/4 финала Шнайдер (11-й номер посева) уступила выступающей за Латвию Елене Остапенко со счетом 667 (1:7), 1:6. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

Шнайдер была последней представительницей России на турнире, который завершится 18 октября. Ранее на пути в 1/4 финала россиянка обыграла чешку Каролину Мухову (6).