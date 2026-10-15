Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира WTA 1000 в китайском Ухане

Россиянка Шнайдер пробилась в 1/4 финала престижного теннисного турнира в Ухане Диана Шнайдер вышла в 1/4 финала турнира WTA 1000 в китайском Ухане

Москва15 окт Вести.Российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в 1/4 финала турнира серии WTA 1000 в китайском Ухане, призовой фонд которого превышает 4 миллиона долларов.

В матче третьего круга соревнований Шнайдер (11-й номер посева) переиграла чешку Каролину Мухову (6) со счетом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

За выход в полуфинал турнира Шнайдер поспорит с победительницей матча между канадкой Лейлой Фернандес и представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Турнир в Ухане завершится 18 октября.