Россиянка Шнайдер обыграла Поганкову и вышла в финал турнира WTA в Токио

Россиянка Шнайдер вышла в финал WTA 500 в Токио, обыграв Поганкову Россиянка Шнайдер обыграла Поганкову и вышла в финал турнира WTA в Токио

Москва31 окт Вести.Россиянка Диана Шнайдер вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио, обыграв в полуфинале Мию Поганкову из Словакии.

Матч завершился в пользу посеянной на турнире третьей российской спортсменки со счетом 6:4, 7:6 (9:7). Соперница попала в основную сетку по специальному приглашению организаторов (wild card). За трофей Шнайдер поспорит с канадкой Лейлой Фернандес, которая не имеет номера посева.

Шнайдер 22 года, в рейтинге WTA она занимает 13-ю строчку. В ее активе пять титулов турниров под эгидой организации в одиночном разряде, а ее лучший результат на турнирах Большого шлема - выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2026 году.

Поганковой 18 лет, она находится на 144-й позиции мирового рейтинга. Побед на турнирах WTA у нее нет, при этом она выиграла юниорский Уимблдон в 2025 году.

Соревнования в Токио входят в категорию WTA 500 и проходят на жестком покрытии, общий призовой фонд составляет $1,2 млн. Год назад трофей достался швейцарке Белинде Бенчич. Среди россиянок этот турнир выигрывали Мария Шарапова (2005, 2009), Елена Дементьева (2006), Динара Сафина (2008), Надежда Петрова (2012), Людмила Самсонова (2022) и Вероника Кудерметова (2023).