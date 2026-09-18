Москва18 сенВести.Россиянка Людмила Самсонова одержала победу над украинкой Мартой Костюк в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в мексиканской Гвадалахаре с призовым фондом более 1,2 млн долларов.
Самсонова (8-й номер посева) победила Костюк (1-й номер) со счетом 4:6, 6:2, 7:5. Матч продолжался 2 часа 29 минут.
До этого Костюк проиграла во всех четырех предыдущих встречах с Самсоновой. Нынешняя победа стала для россиянки уже пятой подряд в этом противостоянии.
В полуфинале Самсонова сыграет против американки Пейтон Стернс. Во втором полуфинале встретятся испанка Кристина Букша и американка Ива Йович.
В июне Костюк проиграла Мирре Андреевой в полуфинале Roland Garros.