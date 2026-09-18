Россиянка Самсонова одержала победу над украинкой Костюк в 1/4 финала WTA 500

Россиянка Самсонова обыграла украинку Костюк в четвертьфинале WTA 500 в Мексике Россиянка Самсонова одержала победу над украинкой Костюк в 1/4 финала WTA 500

Москва18 сен Вести.Россиянка Людмила Самсонова одержала победу над украинкой Мартой Костюк в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в мексиканской Гвадалахаре с призовым фондом более 1,2 млн долларов.

Самсонова (8-й номер посева) победила Костюк (1-й номер) со счетом 4:6, 6:2, 7:5. Матч продолжался 2 часа 29 минут.

До этого Костюк проиграла во всех четырех предыдущих встречах с Самсоновой. Нынешняя победа стала для россиянки уже пятой подряд в этом противостоянии.

В полуфинале Самсонова сыграет против американки Пейтон Стернс. Во втором полуфинале встретятся испанка Кристина Букша и американка Ива Йович.

В июне Костюк проиграла Мирре Андреевой в полуфинале Roland Garros.