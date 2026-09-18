Российскую теннисистку Андрееву "обрабатывают", чтобы она сменила гражданство Теннисистку Мирру Андрееву "обрабатывают", чтобы она сменила гражданство

Москва18 сен Вести.Многих российских теннисистов, в том числе Мирру Андрееву, "обрабатывают", чтобы они сменили спортивное гражданство. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев.

Поводом для комментария стало вступление теннисистки Анны Блинковой во французское гражданство. По словам Тарпищева, ее переход не стал неожиданностью.

У нас многих обрабатывают, чтобы ушли, и Андрееву. У нас 1 000 человек играет по всем возрастам, а в сборной 281 человек. Нет контрактной системы, обязательств нет. Раньше была система, сейчас денег у федерации нет цитирует агентство главу теннисной федерации

Он отметил, что сложности с получением виз и остановка прямого авиасообщения также являются причинами смены спортивного гражданства.

Тарпищева добавил, что спортсмены "поступают так, чтобы им было легче и удобнее", подчеркнув, что влиять на их выбор "очень сложно".

Андреевой 19 лет, она находится на пятой строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету шесть побед в одиночных турнирах ассоциации, а в июне она впервые выиграла турнир Большого шлема, победив на Открытом чемпионате Франции. В 2024 году россиянка вместе с Дианой Шнайдер стала серебряным призером Олимпийских игр в парном разряде.