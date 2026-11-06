Частные разговоры теннисисток во время тренировок попали в эфир из-за ошибки WTA

В WTA извинились за трансляцию частных разговоров теннисисток на тренировках Частные разговоры теннисисток во время тренировок попали в эфир из-за ошибки WTA

Москва6 ноя Вести.Женская теннисная ассоциация принесла официальные извинения спортсменкам за трансляцию частных диалогов во время тренировочного процесса в Индиан-Уэллс. Организаторы заранее не проинформировали теннисисток о работе включенных микрофонов на кортах.

Поводом для извинений стали скандальные высказывания Джессики Пегулы в адрес Мирры Андреевой и тренера россиянки Кончиты Мартинес после совместной тренировки. Американская теннисистка возмутилась поведением представительницы России, которая грубила своей наставнице и кидала в нее мячи.

После ее гневной тирады Андреева с Мартинес досрочно покинули занятия.

WTA берет на себя полную ответственность за то, что не предупредила игроков и их команды о том, что на кортах итогового турнира были включены микрофоны, установленные для прямых трансляций тренировок говорится в официальном обращении организации

Изначально предполагалось, что оборудование будет транслировать лишь естественные звуки игры, однако отсутствие необходимого контроля привело к утечке личных разговоров.