Петросян рассталась с тренерским штабом Тутберидзе на хорошей ноте Фигуристка Петросян рассталась со штабом Тутберидзе в хороших отношениях

Москва19 сен Вести.Фигуристка Аделия Петросян сообщила, что на хорошей ноте рассталась с тренерским штабом Этери Тутберидзе. Ее комментарий приводит ТАСС.

Почему так сложилось? Почему – я так не скажу. Мы расстались в хороших отношениях, я стала спортсменкой благодаря тренерскому штабу Этери Георгиевны, и тренерам, с которыми работали, я очень благодарна, надеюсь, что мы в принципе останемся в хороших отношениях подчеркнула спортсменка

Об уходе из группы Тутберидзе фигуристка сообщила 20 июля. Спустя месяц, 27 августа, она рассказала, что начала подготовку к новому сезону под руководством тренера Инны Гончаренко.