Москва3 сен Вести.Тренер по фигурному катанию Даниил Глейхенгауз в интервью KP.RU прокомментировал срыв произвольной программы Аделии Петросян на Олимпийских играх в Пекине. По его мнению, главной причиной ошибки стало длительное психологическое давление, с которым спортсменка жила с момента анонсирования состава участников.

Петросян, трижды побеждавшая на чемпионатах России, из-за отсутствия международных соревнований не успела набрать нужный судейский авторитет. По итогам короткой программы фигуристка занимала шестое место, а падение с четверного тулупа в произвольной программе не позволило ей подняться выше четвертой строчки.