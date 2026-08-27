Москва27 авгВести.19-летняя трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян подтвердила, что начала подготовку к новому сезону под руководством тренера Инны Гончаренко.
Я подтверждаю, что начала сотрудничество с Инной Германовной Гончаренконаписала фигуристка в своем Telegram-канале
Петросян подчеркнула, что благодарна Гончаренко за то, что она согласилась помочь ей подготовиться к контрольным прокатам в сжатые сроки.
По словам спортсменки, ее короткую программу поставила тренер Анжелика Крылова, а произвольная программа пока находится в процессе подготовки.
Буду счастлива, если получится выступать в этом сезонеотметила Петросян
20 июля фигуристка Аделия Петросян объявила об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе. Она призналась, что решение далось ей непросто, и добавила, что уважает тренеров и ценит все, что было для нее сделано.