Фигуристка Петросян подтвердила подготовку к сезону под руководством Гончаренко

Петросян подтвердила, что готовится к сезону под руководством Гончаренко Фигуристка Петросян подтвердила подготовку к сезону под руководством Гончаренко

Москва27 авг Вести.19-летняя трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян подтвердила, что начала подготовку к новому сезону под руководством тренера Инны Гончаренко.

Я подтверждаю, что начала сотрудничество с Инной Германовной Гончаренко написала фигуристка в своем Telegram-канале

Петросян подчеркнула, что благодарна Гончаренко за то, что она согласилась помочь ей подготовиться к контрольным прокатам в сжатые сроки.

По словам спортсменки, ее короткую программу поставила тренер Анжелика Крылова, а произвольная программа пока находится в процессе подготовки.

Буду счастлива, если получится выступать в этом сезоне отметила Петросян

20 июля фигуристка Аделия Петросян объявила об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе​​​. Она призналась, что решение далось ей непросто, и добавила, что уважает тренеров и ценит все, что было для нее сделано.