Москва20 июлВести.19-летняя трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян объявила об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе. Соответствующее сообщение размещено на странице спортсменки в соцсети.
Это решение далось мне непросто. Я покидаю мой тренерский штабговорится в публикации
Спортсменка выразила благодарность Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову за "пройденный вместе путь", "потрясающие программы, "наши победы" и "колоссальный опыт". По словам Аделии Петросян, она уважает тренеров и ценит все, что было для нее сделано. Фигуристка выразила пожелание, чтобы у тренеров и их спортсменов все было хорошо.
Аделия Петросян – российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница Финала Гран-при России. Заняла шестое место на зимней Олимпиаде в Италии.