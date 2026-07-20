Аделия Петросян объявила об уходе от Тутберидзе: решение далось мне непросто Аделия Петросян объявила об уходе из группы Тутберидзе

Москва20 июл Вести.19-летняя трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян объявила об уходе из группы тренера Этери Тутберидзе​​​. Соответствующее сообщение размещено на странице спортсменки в соцсети.

Это решение далось мне непросто. Я покидаю мой тренерский штаб говорится в публикации

Спортсменка выразила благодарность Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу и Сергею Дудакову за "пройденный вместе путь", "потрясающие программы, "наши победы" и "колоссальный опыт". По словам Аделии Петросян, она уважает тренеров и ценит все, что было для нее сделано. Фигуристка выразила пожелание, чтобы у тренеров и их спортсменов все было хорошо.

Аделия Петросян – российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница Финала Гран-при России. Заняла шестое место на зимней Олимпиаде в Италии.