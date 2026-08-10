Роднина рассказала, от чего будет зависеть успех школы Загитовой Роднина назвала главное условие для успешной работы школы Загитовой

Москва10 авг Вести.Успешная работа школы олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой будет во многом зависеть от команды, которую она сформирует. Таким мнением с RT поделилась трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Загитова планирует открыть собственную специализированную школу фигурного катания в Казани в конце августа. Роднина отметила, что спортсменке предстоит руководить большим коллективом и принимать кадровые решения.

Сейчас самое важное для Алины – наличие хорошей команды. Без нее в любом деле не решить сложных задач. Как известно, один в поле не воин. А здесь предстоит руководить целой школой. Многое будет зависеть от того, какими людьми она себя окружит, кого назначит на руководящие должности заявила Роднина

Она также подчеркнула, что Загитова имеет полное право создать подобное учебное заведение благодаря своим спортивным достижениям.

Алина Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира 2019 года и Европы 2018 года. Также она завоевала серебро Олимпиады-2018 в командных соревнованиях и чемпионата Европы 2019 года.