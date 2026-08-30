Москва30 авг Вести.Фигуристка Елизавета Андреева рассказала, что завершила важный этап своего спортивного пути и покинула штаб тренера Этери Тутберидзе. Об этом спортсменка написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, за время работы с Тутберидзе она проделала серьезную работу и получила важный опыт.

Сейчас я выбираю идти дальше. Мне важно оказаться в атмосфере, где спортсмена видят не только в моменте результата, но и в процессе: после травм, в период взросления, поиска формы и возвращения к себе написала Андреева

Фигуристка подчеркнула, что не завершает карьеру, а продолжает работать с новыми силами и опытом.

Андреевой 16 лет. Она стала четвертой на первенстве России и в финале юниорского Гран-при сезона-2024/25.