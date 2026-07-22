Москва22 июл Вести.Австрийская лыжница Катарина Энгельхардт объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры в возрасте 18 лет из-за проблем со здоровьем.

Спортсменка перенесла две остановки сердца, а также тяжелое воспаление сердечной мышцы.

К сожалению, спорт высших достижений больше не будет частью моей жизни. Лыжные гонки дали мне очень многое: я многому научилась, пережила немало счастливых моментов, но были и слезы. Моя жизнь изменилась в одно мгновение. Тогда понимаешь, насколько важно быть благодарным за каждый новый день. Даже замечательные врачи в Линце считали, что я не выживу. Но они ошиблись, я справилась. Уже через неделю меня перевели из реанимации, и все были поражены