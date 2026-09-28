Москва28 сен Вести.Трудности фигуристки Камилы Валиевой вызваны в первую очередь не санкциями и отстранением от соревнований, а колоссальной психологической травмой. Таким мнением с РИА Новости поделилась трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Вопрос не в санкциях, а в том, что она долгое время отсутствовала и не тренировалась, в отличие от других. Психологическая травма колоссальная. Она заметно выросла сказала Роднина

Валиева приняла решение возобновить карьеру спустя четыре года перерыва. Сначала она получила нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU), однако 10 сентября организация заявила, что фигуристка больше не соответствует требованиям, необходимым для участия в соревнованиях.