Москва8 сенВести.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял на рассмотрение жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой на решения Спортивного арбитражного суда (CAS) и Федерального суда Швейцарии о ее дисквалификации на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Соответствующая информация размещена на сайте суда.
Заявительница, ссылаясь на статью 6 Конвенции, жалуется на то, что ее дело было рассмотрено CAS несправедливо. В частности, утверждается, что коллегия … оставила в силе санкцию, которая, по ее мнению, была явно несоразмерна ее возрастусказано в тексте
Кроме Валиевой суд также зарегистрировал жалобы от российской триатлонистки Елены Даниловой, прыгуна в высоту Александра Шустова, а также биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.
Во время Олимпиады‑2022 в Пекине стало известно о положительной допинг‑пробе Камилы Валиевой. На тех Играх она в составе сборной России стала обладательницей золота командного турнира по фигурному катанию. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд признал спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил, назначил четырехлетнюю дисквалификацию и аннулировал ее результаты за соответствующий период, срок начал действовать с 25 декабря 2021 года. Дисквалификация завершилась 25 декабря 2025 года, а в 2026 году спортсменка объявила о возобновлении карьеры.
Между тем, 5 сентября этого года Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Ранее ISU поступил аналогичным образом в отношении другого российского фигуриста – Марка Кондратюка. Это случилось за сутки до вылета в Токио, где спортсмен должен был принять участие в турнире Kinoshita Cup. Вместе спортсмены подали апелляцию.