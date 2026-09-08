ЕСПЧ принял жалобу Валиевой на решение CAS о ее дисквалификации на четыре года

ЕСПЧ рассмотрит жалобу Валиевой на ее дисквалификацию по делу о допинге ЕСПЧ принял жалобу Валиевой на решение CAS о ее дисквалификации на четыре года

Москва8 сен Вести.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял на рассмотрение жалобу российской фигуристки Камилы Валиевой на решения Спортивного арбитражного суда (CAS) и Федерального суда Швейцарии о ее дисквалификации на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Соответствующая информация размещена на сайте суда.

Заявительница, ссылаясь на статью 6 Конвенции, жалуется на то, что ее дело было рассмотрено CAS несправедливо. В частности, утверждается, что коллегия … оставила в силе санкцию, которая, по ее мнению, была явно несоразмерна ее возрасту сказано в тексте

Кроме Валиевой суд также зарегистрировал жалобы от российской триатлонистки Елены Даниловой, прыгуна в высоту Александра Шустова, а также биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой.

Во время Олимпиады‑2022 в Пекине стало известно о положительной допинг‑пробе Камилы Валиевой. На тех Играх она в составе сборной России стала обладательницей золота командного турнира по фигурному катанию. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд признал спортсменку виновной в нарушении антидопинговых правил, назначил четырехлетнюю дисквалификацию и аннулировал ее результаты за соответствующий период, срок начал действовать с 25 декабря 2021 года. Дисквалификация завершилась 25 декабря 2025 года, а в 2026 году спортсменка объявила о возобновлении карьеры.

Между тем, 5 сентября этого года Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал нейтральный статус у российской фигуристки Камилы Валиевой. Ранее ISU поступил аналогичным образом в отношении другого российского фигуриста – Марка Кондратюка. Это случилось за сутки до вылета в Токио, где спортсмен должен был принять участие в турнире Kinoshita Cup. Вместе спортсмены подали апелляцию.