В ФТР считают, что к успеху Мирры Андреевой будут тянуться юные теннисистки Тарпищев: Мирра Андреева станет той звездой, к которой будет стремиться молодежь

Москва16 ноя Вести.Победа российской теннисистки Мирры Андреевой на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде станет ориентиром для юных спортсменок. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Он отметил большие перспективы развития женского тенниса в стране.

Звезда рождает массовость, а массовость неминуемо выплескивает новую звезду. Поэтому здесь такой обоюдный процесс. И, конечно, она сейчас будет той звездой, к которой будет молодежь стремиться, чтобы достигать успехов. У нас очень хорошая плеяда девочек, потому что, если взять турниры Большого шлема, по меньшей мере, восемь человек у нас девочек, которые были конкурентоспособны на первое место и по праву попадают в 16 сильнейших теннисисток мира. Поэтому перспективы в женском теннисе очень большие. И приятно, что [им] есть на кого равняться и пытаться достичь результатов сообщил Тарпищев

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграв в финале украинку Элину Свитолину. Ранее из россиянок этот титул смогла завоевать только Мария Шарапова в 2004 году.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Андрееву с победой на турнире, отметив ее великолепную подготовку, мастерство, выдержку и волю.