Путин поздравил теннисистку Мирру Андрееву с победой на итоговом турнире WTA

"Великолепное мастерство": Путин поздравил теннисистку Мирру Андрееву Путин поздравил теннисистку Мирру Андрееву с победой на итоговом турнире WTA

Москва16 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин поздравил теннисистку Мирру Андрееву с победой на итоговом турнире WTA, сообщила пресс-служба Кремля.

Вы вдохновенно прошли всю сложную турнирную дистанцию, в красивых и напряженных поединках продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство, выдержку и волю говорится в тексте телеграммы президента

Также указывается, что победа Андреевой является ярким и убедительным продолжением российской теннисной школы.

Спортсменка в финале Итогового турнира WTA обыграла украинку Элину Свитолину. За последние 22 года Андреева стала первой россиянкой, которой удалось выиграть в одиночном разряде. Ранее этот титул покорялся только Марии Шараповой в 2004 году.