Глава Красноярского края поздравил Мирру Андрееву с победой на турнире WTA

Красноярский губернатор поздравил Мирру Андрееву с победой на турнире WTA Глава Красноярского края поздравил Мирру Андрееву с победой на турнире WTA

Москва16 ноя Вести.Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву, ставшую победительницей Итогового турнира WTA. Об этом он написал в MAX.

Поздравляю нашу землячку Мирру Андрееву с победой на Итоговом турнире WTA! Этот успех позволил ей подняться на вторую строчку мирового рейтинга… Гордимся краснояркой и желаем ей новых ярких побед! говорится в сообщении

Как напомнил глава региона, Мирра начала спортивный путь в Красноярске, всегда тепло отзывается о родном городе и навещает здесь свою бабушку.

Ранее стало известно, что Мирра Андреева стала победительницей Итогового турнира WTA, проходившего в США.