Москва16 нояВести.Губернатор Красноярского края Михаил Котюков поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву, ставшую победительницей Итогового турнира WTA. Об этом он написал в MAX.
Поздравляю нашу землячку Мирру Андрееву с победой на Итоговом турнире WTA! Этот успех позволил ей подняться на вторую строчку мирового рейтинга… Гордимся краснояркой и желаем ей новых ярких побед!говорится в сообщении
Как напомнил глава региона, Мирра начала спортивный путь в Красноярске, всегда тепло отзывается о родном городе и навещает здесь свою бабушку.
Ранее стало известно, что Мирра Андреева стала победительницей Итогового турнира WTA, проходившего в США.