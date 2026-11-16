Москва16 ноя Вести.Победительница Итогового турнира Женской теннисной ассоциации Мирра Андреева стала обладательницей автомобиля "Мерседес", врученного ей после финала. Россиянка сообщила, как собирается распорядиться подарком.

На церемонии награждения Андреева отметила, что у нее теперь появился выбор.

Это невероятная мотивация для того, чтобы получить водительские права… Но если что, у меня пять человек в команде, так что я готова оставаться принцессой-пассажиркой сказала российская теннисистка

После награждения 19-летняя россиянка завела "Мерседес" и просигналила.

Андреева в финале Итогового турнира WTA победила украинку Элину Свитолину в двух сетах со счетом 7:5, 6:3. По итогам соревнований россиянка станет второй ракеткой мира.