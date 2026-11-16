Тарпищев: Мирра Андреева еще долго будет в лидерах на международной арене

Тарпищев уверен, что Мирра Андреева долго будет лидером на международной арене Тарпищев: Мирра Андреева еще долго будет в лидерах на международной арене

Москва16 ноя Вести.Российская теннисистка Мирра Андреева, победившая на Итоговом турнире WTA в одиночном разряде, еще долгое время будет находиться в лидерах на международной арене. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Несомненно, она была звездочкой и с этим турниром стала звездой. И мы надеемся, что традиции нашей отечественной теннисной школы приумножатся, потому что я думаю, что она еще долго будет в лидерах сверкать на международной арене сказал он

Также Тарпищев назвал сильные стороны Андреевой, которые позволили ей победить в турнире.

Раньше она в одиночных соревнованиях показывала выдающийся результат, но не было той должной стабильности, которая позволяла бы выигрывать такие турниры. Весь турнир в этом году она провела на очень высоком уровне. Появилась та надежность и стабильность, которую тяжело добиться у молодых теннисистов. Это показатель уже возросшего мастерства. Она превосходила соперниц прежде всего в интенсивности игры, все время играла первым номером, атаковала, причем при атаках и быстрых обменах ударами превосходила многих соперниц в технико-тактическом плане объяснил он

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграв в финале украинку Элину Свитолину. Ранее из россиянок этот титул смогла завоевать только Мария Шарапова в 2004 году.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Андрееву с победой на турнире, отметив ее великолепную подготовку, мастерство, выдержку и волю.