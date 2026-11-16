Петрова отметила потенциал Мирры Андреевой стать первой ракеткой мира Теннисистка Петрова: у Мирры Андреевой есть все шансы стать первой ракеткой мира

Москва16 ноя Вести.Российская теннисистка Мирра Андреева способна занять первую строчку мирового рейтинга в следующем году, что и будет ее целью. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказала бронзовый призер Олимпийских игр по большому теннису, заслуженный мастер спорта РФ Надежда Петрова.

Она прокомментировала победу Андреевой на Итоговом турнире WTA, назвав ее заявкой на будущую спортивную карьеру.

Это замечательная победа. Для нее это самый лучший сезон в ее карьере. И выиграть на таком престижном турнире, обыграть самых лучших теннисисток этого сезона – это о многом говорит. Это такая, можно сказать, заявочка уже на будущее Мирры, что она себя зарекомендовала на этой позиции. Теперь нужно побороться за первую строчку рейтинга и стараться выигрывать как можно больше Больших шлемов, чтобы обойти саму Марию Шарапову. Я думаю, что у нее есть такие перспективы и есть потенциал, наверняка есть такая же мотивация отметила Петрова

Также она отметила, что у Андреевой во время будущего сезона есть возможность довольно рано занять первую строчку мирового рейтинга.

Я думаю, что это как раз и будет главной ее мотивацией на подготовительный сезон в этом году, чтобы в следующем вернуться еще сильнее, стабильнее, быстрее, увереннее и попробовать завоевать эту первую позицию… Так как у Мирры есть медаль в парном разряде на Олимпийских играх, тут может быть тоже следующая цель – завоевать медаль уже в одиночном разряде добавила Петрова

Мирра Андреева стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Она обыграла в финале украинку Элину Свитолину.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Андрееву с победой на турнире, отметив ее великолепную подготовку, мастерство, выдержку и волю.