В ФТР заявили, что теннис на передовых ролях имиджевой составляющей спорта РФ Тарпищев указал на передовую роль тенниса в создании имиджа российского спорта

Москва16 ноя Вести.Теннис находится на передовых ролях имиджевой составляющей российского спорта. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Он отметил, что федерация продолжит работу по восстановлению прав российских спортсменов выступать с национальной символикой на международных турнирах.

Мы надеемся, что скоро вернемся с флагом и с гимном. А то, что удалось достичь, и что мир воспринял в таких сложных индивидуальных соревнованиях, как теннис, потому что каждый теннисист играет в год не менее 40 международных турниров, и аудитория тенниса вообще по миру порядка миллиарда человек, которые наблюдают за этим, конечно, в нынешних условиях - имиджевая составляющая нашего спорта. И теннис здесь на передовых ролях, и это очень радует и приятно сказал Тарпищев

Шамиль Тарпищев также добавил, что к успеху Мирры Андреевой, ставшей второй ракеткой планеты, потянутся юные теннисистки.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что у России есть масса вариантов для того, чтобы обходить запреты для отечественных спортсменов.