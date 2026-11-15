Дегтярев рассказал, как Россия будет обходить запреты для спортсменов Дегтярев: есть масса вариантов обходить запреты для российских спортсменов

Москва15 ноя Вести.Есть масса вариантов обходить запреты для российских спортсменов, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он отметил, что Россия намерена биться за свое место на международной спортивной арене в условиях, когда некоторые страны чинят свои собственные преграды для российских спортсменов.

Бороться, бороться. Переносить соревнования, отменять, требовать, заезжать через третьи страны, то есть масса вариантов. Но стоять на месте мы не будем, точно могу сказать. Сложить ручки, ножки свесить - так с Россией не получится. Будем биться сказал Дегтярев

Ранее министр спорта заявил, что Россия проводит "наступательную дипломатическую и юридическую операцию" по защите своих спортсменов и будет добиваться правды всеми средствами.