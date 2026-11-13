Дегтярев рассказал о мерах в ответ на отказ российским спортсменам в визах Дегтярев: Россия направила обращение в МОК по поводу виз спортсменов

Москва13 ноя Вести.Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал журналистам о мерах, которые принимает Россия в ситуации с попытками ряда стран, включая Канаду, воспрепятствовать участию российских спортсменов в международных соревнованиях.

По его словам, объявления о бойкотах или планах не выдавать визы российским спортсменам для участия в соревнованиях – это скоординированная и спланированная акция, направленная против международного спорта. Как сказал Дегтярев, страны, которые делают это, фактически отказываются признавать решение Международного спортивного арбитража (CAS).

Это единственный в мире суд, где можно решать вопросы по спорту. И мы там их решаем. И как вчера на Совете по спорту при президенте сказал глава нашего государства Владимир Владимирович Путин, мы будем продолжать отстаивать интересы наших спортсменов в правовом поле сказал министр спорта

Он также перечислил, какие могли бы быть решения данного вопроса. По словам Дегтярева, страны, которые ограничивают въезд спортсменам и публично об этом говорят, могут быть лишены соревнований. Дегтярев выразил убежденность в том, что так и будет.

Второе наказание по линии Международного олимпийского комитета (МОК. – Прим. ред.) может быть, это приостановка деятельности национальных олимпийских комитетов стран-нарушителей, в первую очередь Канады. Я думаю, что Польша скоро к этому придет и Германия. Ну и третье — это отстранение и бан национальных федераций по видам спорта, которые обязаны обеспечить въезд в страну сообщил Дегтярев

Министр уточнил, что российская сторона собрала данные об этих нарушениях и направила в МОК. По заявлению Дегтярева, Россия требует собрать исполнительный комитет, взять дело на контроль и применить санкции к Национальному олимпийскому комитету Канады, лишить его аккредитации.

В ноябре правительство Канады уведомило Федерацию хоккея страны и Международную федерацию хоккея (IIHF), что не будет выдавать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира.

При этом CAS еще в конце октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27.