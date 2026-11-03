Дегтярев рассказал, что будет со странами, бойкотирующими турниры с участием РФ Министр спорта Дегтярев: бойкотирующие Россию страны будут разгромлены в судах

Москва3 ноя Вести.Все страны, которые угрожают и шантажируют Международную федерацию хоккея на льду бойкотом, будут разгромлены в судах. Об этом ИС "Вести" рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Он добавил, что Россия фиксирует все враждебные действия других государств.

Хор голосов скандинавских и прибалтийских стран на тему бойкота игр с Россией мы слышим, видим, фиксируем. Разумеется, все материалы будут переданы в международные спортивные организации. И не только те, кто угрожает и шантажирует Международную федерацию хоккея бойкотом. Но и те страны, которые должны принимать турниры с участием россиян, тоже у нас на карандаше. Уверен, что все они будут разгромлены и в судах, лишены соревнований, если будут идти на поводу у своих местных политиков рассказал Дегтярев

Ранее Дегтярев заявил, что РФ продолжает "наступательную юридическую операцию". Ее целью он назвал возвращение спортсменов РФ на международную арену.