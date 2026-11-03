Москва3 ноя Вести.Спортивному миру надоела дискриминация России по национальным мотивам. Об этом ИС "Вести" заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Мир значительно больше, чем Скандинавия или Прибалтика. Они просто должны осознать, что в мировом спорте очень много участников, все хотят соревноваться, все хотят праздник спорта, и им уже надоела дискриминация по национальным мотивам России и Белоруссии