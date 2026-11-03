Москва3 нояВести.Спортивному миру надоела дискриминация России по национальным мотивам. Об этом ИС "Вести" заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Мир значительно больше, чем Скандинавия или Прибалтика. Они просто должны осознать, что в мировом спорте очень много участников, все хотят соревноваться, все хотят праздник спорта, и им уже надоела дискриминация по национальным мотивам России и Белоруссиисказал он
Ранее Михаил Дегтярев заявил, что Россия продолжает "наступательную юридическую и дипломатическую операцию" по возвращению российских спортсменов на международную арену.