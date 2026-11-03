Москва3 ноя Вести.Победы России в судах по спортивным вопросам становятся трендом, который показывает несостоятельность аргументов оппонентов РФ. Об этом ИС "Вести" рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Он призвал руководителей Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Латвии одуматься и вернуться к тому, чтобы спорт объединял народы.

То, что мы одерживаем победы в судах, и причем это становится уже трендом, ну, это просто показывает несостоятельность аргументов наших оппонентов. Это всем очевидно. Поэтому я хотел бы призвать всех ответственных руководителей и в Норвегии, и в Финляндии, и в Швеции, которые высказались, там и Дания, и примкнувшая к ним Латвия, одуматься и вернуться к спорту, к тому, ради чего все это создавалось [основателем Международного олимпийского комитета] Бароном Пьером да Кубертеном, к тому, чтобы спорт объединял народы заявил министр

Ранее Дегтярев рассказал о судьбе стран, бойкотирующих турниры с участием РФ. Он заявил, что их ждет разгром в судах.