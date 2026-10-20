Дегтярев: европейцы попадают в капкан, пытаясь не допустить спортсменов из РФ

Дегтярев указал на ошибку стран ЕС, пытающихся не допустить спортсменов из РФ Дегтярев: европейцы попадают в капкан, пытаясь не допустить спортсменов из РФ

Москва20 окт Вести.Продолжая чинить препятствия российским спортсменам, европейцы попадают в капкан, потому что нарушают требования Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Он пояснил, что ведомство ведет противодействие европейским выпадам в сторону РФ. Сейчас сильно в этой деятельности помогают последние решения МОК.

Они требуют от страны, претендующей на любой чемпионат, бумажный юридически обязывающий документ письменно гарантировать допуск всех спортсменов. Европейцы начали сейчас попадать в капкан, то есть они обязаны пустить и русских, и белорусов, и, как говорится, не хочется. Но будущие чемпионаты они уже теряют пояснил Дегтярев

Он добавил, что уже зафиксированы случаи, когда страны теряли возможность проведения турниров в будущем из-за несоблюдения новых требований. Речь идет о Польше, Литве и Германии.

Мы провели наступательную дипломатическую и юридическую операцию по возвращению в мировой спорт. За полтора года провели больше 170 международных встреч, 32 визита в 17 стран. Достижение положительного результата. Наша цель – чтобы каждый спортсмен вернулся на международную арену под флагом и с гимном подчеркнул Дегтярев

Он добавил, что один из важных достижений считает восстановление в правах Олимпийского комитета России, полностью признанного международной организацией.