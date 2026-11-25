Дегтярев: спорт будет уходить из Европы и других дискриминирующих стран

Дегтярев: спорт будет покидать Европу и другие дискриминирующие страны Дегтярев: спорт будет уходить из Европы и других дискриминирующих стран

Москва25 ноя Вести.Международные спортивные соревнования будут уходить из Европы в другие страны в случае отказа европейских государств в полном доступе всем спортсменам, включая россиян и белорусов. Об этом заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев.

Речь идет, в частности, о возможном лишении стран Европы права проведения международных соревнований в случае непредоставления полного доступа всем спортсменам.

Не автоматом, потому что уже там есть разные стадии проведения и назначения соревнований, но этот тренд будет очевиден – спорт из Европы будет уходить. Потому что международные организации – они не все под европейцами. Европейское лобби сильно, но мы доказали, что [оно] не решающее сказал Дегтярев

Чемпионаты и другие крупные соревнования будут уходить из стран, проводящих политику дискриминации спортсменов из отдельных государств.

Будем перемещать чемпионаты и соревнования из Европы и всех [стран], кто ведет себя таким образом, дискриминируя россиян и белорусов, в другие страны. Это неизбежно. То есть европейцы, к сожалению, пытаясь оказать давление, на мой взгляд, не просчитали риски и передавливают. Потому что спорт – это не только Европа подчеркнул Дегтярев

В июле этого года Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к международным соревнованиям.

Однако 11 ноября правительство Канады уведомило Федерацию хоккея страны и IIHF о том, что не будет выдавать визы российским игрокам для участия в молодежном чемпионате мира, который должен пройти в Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

Позже в IIHF сообщили, что российская сборная по хоккею не будет выступать на молодежном ЧМ в Канаде из-за позиции властей этой страны. Совет федерации, как отмечается, "после тщательной оценки возможности реализации альтернативных вариантов" пришел к выводу, что не будет лишать Канаду права проведения мирового турнира​​​.