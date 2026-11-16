Москва16 нояВести.Действия Международной федерации хоккея, Федерации хоккея Канады и канадского правительства по недопуску сборной России на молодежный чемпионат мира должны получить жесткую оценку со стороны Международного олимпийского комитета. Такое мнение РИА Новости высказал министр спорта России и глава ОКР Михали Дегтярев.
По его словам, дискриминационная позиция этих организаций в отношении российских спортсменов должна иметь для них серьезные последствия.
Убеждены, что действия IIHF, Федерации хоккея Канады и правительства Канады должны получить самую жесткую оценку МОК, международных спортивных организаций и повлечь последствия для их статуса и права проводить международные соревнованиясказал Дегтярев
Спортивный функционер также отметил, что аргументы IIHF о форс-мажоре не выдерживают никакой критики.
У IIHF было достаточно времени, чтобы заблаговременно проработать возможность переноса соревнованийубежден Дегтярев
Накануне Международная федерация хоккея заявила, что российская сборная не будет выступать на молодежном чемпионате мира, который пройдет в Канаде, из-за позиции властей этой страны.
Ранее в интервью Павлу Зарубину министр спорта РФ сказал, что НОК Канады должен быть наказан за отказ в участии российский хоккеистов в молодежном чемпионате мира.