Дегтярев призвал к самым жестким мерам против IIHF за неисполнение решения CAS

Дегтярев отреагировал на решение IIHF о недопуске российских хоккеистов на МЧМ Дегтярев призвал к самым жестким мерам против IIHF за неисполнение решения CAS

Москва16 ноя Вести.Действия Международной федерации хоккея, Федерации хоккея Канады и канадского правительства по недопуску сборной России на молодежный чемпионат мира должны получить жесткую оценку со стороны Международного олимпийского комитета. Такое мнение РИА Новости высказал министр спорта России и глава ОКР Михали Дегтярев.

По его словам, дискриминационная позиция этих организаций в отношении российских спортсменов должна иметь для них серьезные последствия.

Убеждены, что действия IIHF, Федерации хоккея Канады и правительства Канады должны получить самую жесткую оценку МОК, международных спортивных организаций и повлечь последствия для их статуса и права проводить международные соревнования сказал Дегтярев

Спортивный функционер также отметил, что аргументы IIHF о форс-мажоре не выдерживают никакой критики.

У IIHF было достаточно времени, чтобы заблаговременно проработать возможность переноса соревнований убежден Дегтярев

Накануне Международная федерация хоккея заявила, что российская сборная не будет выступать на молодежном чемпионате мира, который пройдет в Канаде, из-за позиции властей этой страны.

Ранее в интервью Павлу Зарубину министр спорта РФ сказал, что НОК Канады должен быть наказан за отказ в участии российский хоккеистов в молодежном чемпионате мира.