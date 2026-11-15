IIHF заявила, что сборная России не будет участвовать в молодежном ЧМ в Канаде

IIHF: Россия не примет участие в молодежном чемпионате мира IIHF заявила, что сборная России не будет участвовать в молодежном ЧМ в Канаде

Москва15 ноя Вести.Российская сборная по хоккею не будет выступать на молодежном чемпионате мира, который пройдет в Канаде, из-за позиции властей этой страны. Об этом говорится в заявлении Международной федерации хоккея (IIHF).

Совет IIHF, как отмечается, "после тщательной оценки возможности реализации альтернативных вариантов" пришел к выводу, что не будет лишать Канаду права проведения мирового турнира​​​.

IIHF подтверждает, что в связи с позицией и ограничениями, официально объявленными правительством Канады, российская молодежная сборная не сможет принять участие на молодежном чемпионате мира следует из заявления

Молодежный чемпионат мира по хоккею состоится с 26 декабря по 5 января 2027 года. Он пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире.

30 октября спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить сборные команды России к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27. При этом канадское правительство уведомило Федерацию хоккея страны и IIHF, что не будет выдавать визы хоккеистам из РФ для участия в молодежном чемпионате мира.