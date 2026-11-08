Москва8 нояВести.Молодежная сборная Швейцарии по хоккею с шайбой отказалась играть с россиянами на чемпионате мира в Канаде.
Об этом сообщила швейцарская федерация хоккея (SIHF).
В соответствии с обновленным расписанием, которое было направлено всем участникам турнира, матч между сборными командами России и Швейцарии должен был состояться 27 декабря. Однако совет директоров SIHF принял решение, что молодежная сборная страны не будет в нем участвовать.
Это решение никоим образом не следует приравнивать к отказу от участия в молодежном чемпионате мира 2027 года. Молодежная сборная Швейцарии сохраняет свое участие в турнире в Эдмонтоне. Данное решение касается исключительно матча со сборной Россиисказано в заявлении SIHF
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея с шайбой (IIHF) допустить российские сборные к соревнованиям под эгидой организации в сезоне 2026/2027 года.
Это решение коснулось и молодежного чемпионата мира, который пройдет в Канаде с 27 декабря 2026 года по 5 января 2027 года, в связи с чем расписание турнира было скорректировано.