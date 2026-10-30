В Канаде запросили разъяснения у IIHF по участию России на МЧМ Федерация хоккея Канады запросила у IIHF разъяснения по допуску россиян на МЧМ

Москва30 окт Вести.Хоккейная федерация Канады (Hockey Canada) обратилась к Международной федерации хоккея (IIHF) за разъяснениями по поводу возможности включения сборной России в состав участников молодежного чемпионата мира (МЧМ). Об этом сообщает TSN со ссылкой на The Canadian Press.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям с сезона-2026/27, включая молодежный чемпионат мира. Он пройдет с 26 декабря по 5 января в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире.

Как сообщает источник, Hockey Canada обратилась к международной федерации. Причина в том, что возможное возвращение сборной России ставит вопрос о включении в турнир еще одной команды. Расписание и другие организационные моменты уже утверждены. Федерация хоккея Канады находится в контакте с IIHF, чтобы получить дополнительную информацию.