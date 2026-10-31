В Швеции определились с позицией по бойкоту турниров с российскими хоккеистами Федерация хоккея Швеции отказалась бойкотировать турниры с участием россиян

Москва31 окт Вести.Федерация хоккея Швеции не будет бойкотировать международные турниры с участием сборной России. Об этом заявил председатель организации Андрес Ларссон, его словам приводит издание Aftonbladet.

30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить сборные РФ к международным соревнованиям с сезона-2026/27, включая ближайший мужской чемпионат мира, который будет проходить в Германии с 14 по 30 мая 2027 года. Ларссон заявил, что, как и IIHF, разочарован этим решением, но вынужден подчиниться правилам.

В шведском спорте, и это касается не только хоккея, существуют определенные границы. Мы должны выражать свое мнение, голосовать за него, отстаивать его, и оно должно быть четким. В то же время мы должны уважать демократически принятые решения, в данном случае - решения юридических органов. Бойкот - это не выход сказал он

Глава федерации подчеркнул, что несмотря на несогласие с решением CAS, в Стокгольме считают, что шведские спортсмены все равно должны продолжать участвовать в международных состязаниях.