Фазель о допуске российских хоккеистов: хорошие новости, но есть вопросы

Фазель счел позитивным решение CAS о допуске российских хоккеистов Фазель о допуске российских хоккеистов: хорошие новости, но есть вопросы

Москва30 окт Вести.Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в беседе с РИА Новости позитивно оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении сборных России, но обратил внимание на наличие неурегулированных организационных сложностей.

Это хорошие новости. Но до сих пор есть ряд вопросов, которые предстоит решить сказал он

Среди них: оформление въездных виз, указал Фазель.

Экс-глава IIHF также добавил, что с учетом проведения чемпионата мира на территории Германии заинтересованным сторонам предстоит провести совместные консультации.

Ранее CAS постановил, что IIHF обязана вернуть российские национальные команды на международные турниры, включая мужское мировое первенство, запланированное к проведению в Германии с 14 по 30 мая.

Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Российской Федерации, депутат ГД Владислав Третьяк назвал большим успехом решение CAS по хоккеистам РФ.