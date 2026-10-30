Плющев: IIHF не станет строить козни против россиян, но некоторые страны могут

Плющев: IIHF не будет строить козни против российских хоккеистов Плющев: IIHF не станет строить козни против россиян, но некоторые страны могут

Москва30 окт Вести.Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев не исключил, что отдельные страны могут пытаться препятствовать возвращению российских спортсменов на международные турниры, несмотря на решение CAS, однако не ожидает подобных действий со стороны IIHF. Его слова передает RT.

Не думаю, что федерация сама будет строить какие-то козни, а вот отдельные страны могут сказал он

В качестве примера он привел отказ в выдаче виз российским гимнастам и ситуацию с проведением Кубка мира по пятиборью.

При этом тренер подчеркнул, что федерациям будет сложно действовать в обход решения CAS.

Плющев также назвал возвращение российского хоккея на международную арену ожидаемым событием. По его словам, длительное отсутствие соревнований с участием зарубежных команд мешало российским хоккеистам сравнивать уровень своей школы с другими и анализировать игру соперников. Теперь у сборной вновь появится такая возможность.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) разрешить российским сборным участвовать в турнирах под своей эгидой. По словам министра, теперь российской стороне необходимо подготовить и обеспечить возвращение национальных команд на международную арену.